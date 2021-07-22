AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in Gülen'i öven tweeti gündem oldu
AKP'nin AR-GE ve Eğitim Başkanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in 2013'te Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen hakkında paylaştığı tweeti sosyal medyanın gündemine oturdu.
AKP'li genel başkan yardımcılarından Mustafa Şe'in Fethullah Gülen hakkında paylaştığı tweet ortaya çıktı. 2013 yılında paylaştığı tweette Şen, Fethullah Gülen'i övdu.
Şen, mesajında, "Bütün modern okulları ve dersaneleri toplasanız bir Bediüzzaman veya bir Hocaefendi çıkmaz. Moderni niye kutsuyoruz" ifadelerini kullandı.
AKP'li Mustafa Şen'in hesabından paylaşılan bu tweet birçok kişi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durumdan habersiz olduğunu öne sürdü.
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