Özdağ ile AKP'li Şen arasında dikkat çeken 'Suriyeliler' tartışması

Ayyıldız Hareketi lideri Ümit Özdağ ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in Suriyeliler tartışması sosyal medyanın gündemine oturdu.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2021 Perşembe, 09:08
Özdağ ile AKP'li Şen arasında dikkat çeken 'Suriyeliler' tartışması
Abone Ol google-news

Ayyıldız Hareketi lideri eski İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, 'Türkiye'de kayıtlı ve kayıtsız toplam 5.3 milyon Suriyelinin olduğunu' öne sürerek sosyal medya hesabından bir anket paylaştı.

Ankette, "Türk milletine soruyorum; 5.3 milyon Suriyeli için ne yapılmasını istiyorsunuz?" sorusun8u yönelterek şu iki şıkkı belirtti:

  • Vatandaşlık verilsin
  • Ülkelerine gönderilsin

Özdağ'ın bu yöndeki paylaşımına ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den tepki geldi. Şen, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Suriye’den gelenlere sordum. Diyorlar ki: ‘İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek.’ " ifadelerini kullandı.

Şen ve Özdağ'ın sözleri sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler