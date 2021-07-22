Özdağ ile AKP'li Şen arasında dikkat çeken 'Suriyeliler' tartışması

22 Temmuz 2021 Perşembe, 09:08

Ayyıldız Hareketi lideri eski İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, 'Türkiye'de kayıtlı ve kayıtsız toplam 5.3 milyon Suriyelinin olduğunu' öne sürerek sosyal medya hesabından bir anket paylaştı.

Ankette, "Türk milletine soruyorum; 5.3 milyon Suriyeli için ne yapılmasını istiyorsunuz?" sorusun8u yönelterek şu iki şıkkı belirtti:

Vatandaşlık verilsin

Ülkelerine gönderilsin

Özdağ'ın bu yöndeki paylaşımına ise AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den tepki geldi. Şen, sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Suriye’den gelenlere sordum. Diyorlar ki: ‘İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek.’ " ifadelerini kullandı.

Şen ve Özdağ'ın sözleri sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı.