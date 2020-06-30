30 Haziran 2020 Salı, 16:57

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisine başlanan Akbaşoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. AKP Genel Merkezi tarafından sürecin takip edildiği bildirildi.

Akbaşoğlu bugün TBMM'ye gelip oyunu kullandı.



CHP'Lİ ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel genel kurulda yaptığı açıklamada "Sayın Akbaşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık geçmiş olsun diyoruz, acil şifalar diliyoruz yakından takip ediyoruz. " diye konuştu.