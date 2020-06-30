AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu koronaya yakalandı. Akbaşoğlu bugün TBMM'ye gelip oyunu kullandı.
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı. Tedavisine başlanan Akbaşoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. AKP Genel Merkezi tarafından sürecin takip edildiği bildirildi.
Akbaşoğlu bugün TBMM'ye gelip oyunu kullandı.
CHP'Lİ ÖZEL'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel genel kurulda yaptığı açıklamada "Sayın Akbaşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık geçmiş olsun diyoruz, acil şifalar diliyoruz yakından takip ediyoruz. " diye konuştu.
Video Haberler
- Yılanların dansı kamerada
- İşçi servisi ile TIR çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
- İşte Bodrum'da fiyatlarıyla dudak uçuklatan restoran
- Arınç'a Murat Eren'i hatırlattı!
- Yer: Bingöl... Kimseye aldırış etmeden suya dalıp çıktı
- Otobüste maske tartışması kamerada
- İstanbullular akın etti! Plaj doldu taştı
- Beyoğlu'nda engelliye darp
- Beyoğlu'nda korkutan anlar! Yollar trafiğe kapatıldı
- Koronavirüse karşı müjdeyi duyurdu!