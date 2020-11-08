AKP kongresinde inanılmaz görüntüler
Ülkedeki birçok eylem ve etkinliği 'pandemi' gerekçesiyle yasaklayan AKP kendi il kongresinde ise yasak tanımadı.
Milli bayram kutlamalarından işçi eylemlerine, basın açıklamalarından açık hava toplantılarına tüm toplu etkinlikleri 'koronavirüs' gerekçesiyle yasaklayan AKP iktidarı, kendi organizasyonları söz konusu olduğunda 'yasak', 'kural' tanımıyor. AKP Kocaeli İl Kongresi'nde kaydedilen görüntüler hukuksuzluğun ve akıl almaz ihmalin yeni bir örneğini oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile gerçekleşen kongreye koronavirüs salgınını yok sayan görüntüler damga vurdu.
Kongrenin yapıldığı İzmit Uluslararası Fuar Merkezi'ne giren partililerde virüse karşı önlem adına yalnızca yüzlerde maskelerin olduğu, ancak bu kuralın da maskelerin düzgün şekilde takılmamış olmasıyla ihlal edildiği gördüldü.
Aynı şekilde kongre salonu dışında kol kola girip sloganlarla yürüyüş yapan partililer de salgına davetiye çıkaran bir başka görüntü oluşturdu.
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