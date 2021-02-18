AKP kongresinde ilginç diyalog, şaşırtan pankart
AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin konuşma yaparken gazeteci olduğu öğrenilen bir kişi, "Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum" yazan pankartla kürsüye çıktı. Kürsüye pankartla çıkan kişi indirildikten sonra ise Divan Kurulu’ndaki yetkili, İl Başkanı Tomakin’e seslenerek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza şikayet ettirtme beni” dedi.
AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un da katıldığı Ordu 7. Olağan Kongresi’nde ilginç olaylar yaşandı. Bir kişi, İl Başkanı Halit Tomakin konuşma yaparken elinde bir pankartla kürsüye çıktı. Kürsüye çıkan kişi, “Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum. Yerel basın demokrasinin temel direğidir” pankartı açtı.
"CUMHURBAŞKANI'NA ŞİKAYET ETTİRTME"
Gazeteci olduğu anlaşılan kişinin kürsüden indirilmesinin ardından Divan Kurulu’nda görevli bir yetkili, İl Başkanı Halit Tomakin’in konuşmasını kısa kesmesini istedi. Yetkili kişi Tomakin’e seslenerek, “Sayın Başkanım, istirham ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza seni şikayet ettirtme beni. Tamam. Daha birçok konuşmacımız var. İstirham ediyorum, hemen özetleyecek yeteneğe sahipsiniz. Size 30 saniye veriyorum. Hadi bakalım, 30 saniye. Süreniz başlamıştır” dedi.
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