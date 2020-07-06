AKP koridorlarında FETÖ'nün ruhu dolaşıyor'

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:40

Teklif görüşmelerinde söz alan CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl "Sadece korona günlerinde 70 kadın katledildi kimin umrunda? Enflasyon almış başını gitmiş kimin umrunda? Dere kenarlarında küçük bedenler katlediliyor kimin umrunda? Varsa yoksa talimatla bu yasa çıkarılacak. Memleket perişan vaziyetle. 18 yılda bu ülkeyi acıya boğdunuz.

AKP’nin koridorlarında hala FETÖ’nün ruhu dolaşıyor. AKP siyaseten aklanmadığı sürece birlikte omuz omuza çıktığınız yasaların hepsinin o anlayışla çıkarıldığı düşünülecek" cümlesi dikkat çekti.