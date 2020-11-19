AKP kreşe "hayır" dedi

19 Kasım 2020 Perşembe, 15:16

İBB tarafından çalışmaları tamamlanan, Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’ndeki arazi ile ilgili yeni imar planı teklifi, İBB Meclisi’nin kasım ayı toplantısında ele alındı. Önceki imar planları mahkeme ve Danıştay Dava Daireleri Kurulu tarafından iptal edilen, söz konusu 5 bin 700 metrekarelik araziyi İBB, kreş alanı, belediye hizmet alanı (BHA) ve park olarak planladı. İBB’nin önceki yönetimi söz konusu arazinin bir kısmını dini tesis alanına alınmasını istemiş, bu doğrultuda hazırladığı iki imar planı da mahkeme tarafından iptal edilmişti.

İBB’nin yeni yönetiminin kreş, BHA ve park kullanımı şeklinde hazırladığı plan ise, İBB Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP grubunun engeline takıldı. CHP ve İyi Parti’nin katılmadığı çoğunluk kararında şöyle denildi:

“İmar planı değişiklik teklifi incelenmiş olup, teklif planın reddi plan alanının tamamının yeşil alana alınması tadilen uygun görülmüştür.”

İBB’NİN PLAN GEREKÇESİ

Belediye Meclisi’ne sunulan teklifle ilgili raporda, teklifi hazırlayan müdürlüğün plan gerekçesinde özetle şöyle denilmişti:

“Başkanlığımızca çalışmaları tamamlanan imar planı değişikliği teklifleri, yargı kararlarına konu iptal gerekçeleri dikkate alınarak iptale konu plandaki park alanına göre park alanının alansal büyüklüğü arttırılmış, meri planda ve iptal edilen planda dini tesis alanı olarak ayrılan yerin İETT Genel Müdürlüğü'nün yazısında da belirtildiği gibi bir kısmının bölgeye hizmet eden İETT durak alanı olarak kullanılması, kısmen de çok eğimli yapısı, yüksek kot farkı bulunan bir alan olması özelliği de dikkate alındığında söz konusu yerin dini tesis alanı olarak kullanılmasının mümkün olmaması, meri planların devamlılığı, planlama alanının mevcut durumu, fiiliyatta bölgeye hizmet etmekte olan peron alanlarının varlığı, kullanıcı alışkanlıkları ve ihtiyaçları, eğimli arazi yapısı, kurum görüşleri dikkate alınarak mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak tamamlanmış olup söz konusu imar planı değişikliği teklifi donatı alanını artıran, kamu yararı niteliği taşıyan, sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesini gözeten bir nitelik arz etmektedir.”