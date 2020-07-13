AKP Sözcüsü'nden 'Ayasofya' açıklaması

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 18:29

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin açıklamalarda bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, son zamanlarda sıkça bahsi geçen Avrupa'daki kayıp mülteci çocuklara da değindi.

Kayıp çocukların 100 bin civarında olduğunu söyleyen Çelik, "Bu kadar güçlü istihbaratları olan ülkelerin kayıp çocukların nerede olduğunu bulamaması kabul edilebilir değil. Kaybolan çocukların toplamının 100 bin civarında olduğu belirtiliyor" açıklamasında bulundu.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin açıklama yapan Çelik şu açıklamayı yaptı:

"Cami işlevini yerine getirirken aynı zamanda yurtiçinden ve yurtdışından herkesin ziyaretine açık olacak. Sadece namaz vaktinde mozaikler ve freskler ya ışık sistemiyle ya da perde sistemiyle kapatılacaktır. Unesco’nun yanlış bir değerlendirme yapmayacağına inanıyorum. UNESCO yetkililerine sesleniyorum, Ayasofya Caminin evrensel mirasının korunması konusunda Türkiye her türlü işbirliğine açıktır. Ayasofya’nın bütün özellikleri korunacaktır. Bu kültürel miras listelerinden Ayasofya’nın kesinlikle çıkarılacağını düşünmüyoruz. Birileri Türkiye’yi eğer bununla korkutuyorsa Ayasofya o kültürel miras listeleriyle şereflenmez o listeler Ayasofya ile şereflenmiştir."