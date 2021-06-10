AKP Trabzon'da kriz büyüyor: Bir istifa daha

10 Haziran 2021 Perşembe, 09:19

Trabzon'da, Yomra İlçe Belediye Meclisi'nde AKP grubunda yaşanan istifa krizi büyümeye devam ediyor. Haziran ayı meclis toplantısında, belediyeye ait bir benzin istasyonunun satışı için Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yetki verilmesi oylamasında AKP’li Tülay Adanur, grup kararına uymayarak İyi Partili meclis üyeleriyle birlikte hareket edip evet oyu kullanmıştı.

AKP'de tepkiye neden bu olay sonrasında önce AKP Yomra İlçe Başkanı Avni Adanur istifa etti. Ardından da Yomra Belediye Meclisinde görevli 5 AKP’li üye ortak açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

BİR İSTİFA HABERİ DAHA

Yaşanan art arda istifaların ardından bugün bir istifa haberi daha geldi. Trabzon'dan yayın yapan Haber61'in aktardığı habere göre, Yomra'da partinin kadın kolları başkanlığı görevini yürüten Yeliz Şimşek Özer'in de istifa ettiği bildirildi. Haberde, istifanın İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen'e teslim edildiği belirtilirken, başkanın istifayı kabul ettiği ancak işleme koymayacağı belirtildi.