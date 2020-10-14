AKP ve MHP'den maden işçileri için 'hayır' oyu!

14 Ekim 2020 Çarşamba, 11:38

Teklifinin reddedilmesi üzerine Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Ünver, “AKP yine patrona kıyak, işçiye dayak yolunu seçti” dedi. Kürsüye Karaman’da 2014 yılında 18 kişinin öldüğü maden faciasında ölen oğlunun cenazesinde giydiği yırtık lastik ayakkabıyla Türkiye’nin gündemine oturan Recep Amcanın fotoğrafının olduğu döviz ile çıkan Ünver, maden işçilerinin sesinin duyulmak istenmediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Karaman’ın Ermenek ilçesinde patron tarafından mağdur edilen madencilerin 1 yıldır hak mücadelesi veriyor. Fakat haklarını almak bir yana, işveren tarafından ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davrandıkları’ gerekçesi ile işten çıkarıldı. İşçi çıkarma yasağının olduğu pandemi sürecinde işçileri işten atan işveren hem kanunu tanımamıştır hem de feshe gösterdiği gerekçeyle toplumun vicdanını sızlatmıştır.”

‘MADENCİLERE JOPLA MÜDAHALE’

“Seslerinin Ankara’nın sağırlarına duyurabilmek için Soma’dan ve Ermenek’ten Ankara’ya doğru yürümek istediler. Ama iktidar yine korktu ve yine yolları kapattı. Aylardır emekçinin feryadını duymayan iktidar yüzlerce jandarmayı Ermenek'te Cenne kömür havzasına yığdı. Madenci kardeşlerimize ve ailelerine copla, biber gazıyla müdahale ettiler, yaralananlar oldu. Emekçiye yapılan bu muameleyi kınıyorum.”

‘SARAYIN GÜNLÜK HARCAMASI 10 MİLYON LİRA’

“Tüm iktidar yetkilileri işçinin, emekçinin bu feryadına kulak tıkamış durumda. Güya hepimiz aynı ülkenin eşit yurttaşıyız ama kimisi sarayına günlük 10 milyon lira harcarken kimisi de cebinde ekmek parası olmadığı için evine utanarak gidiyor. Aslında utanması gereken evine ekmek götüremeyen, çocuğunun istediğini alamayan emekçi kardeşim değil ülkeyi yönetenlerdir.”