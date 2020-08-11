AKP ve MHP'den sansür hazırlığı

11 Ağustos 2020 Salı, 11:39

TBMM İçtüzüğü’nün yenilenmesini isteyen AKP’nin, çok sayıda kanun teklifinin yasalaşmasını Genel Kurul’da yapılan konuşmalar nedeniyle “geciktiren” muhalefetin bu hakkını elinden almak istediği öğrenildi.

AKP ve MHP arasında taslak çalışması sürdürülen yeni düzenlemeye göre, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan konuşmalar yarı yarıya kısaltılmak isteniyor. Mevcut İçtüzüğe göre, siyasi parti grupları ve komisyon adına yapılan konuşmalar 20 dakika, üyeler tarafından yapılan konuşmalar 10 dakika ile sınırlandırılıyor. İkinci defa yapılacak konuşmalarda süre bunun yarısına indiriliyor. AKP ve MHP’nin planı uygulamaya geçerse bu konuşmalar sırasıyla 10, 5 ve 3 dakikaya düşecek.

2018‘de gerçekleştirilen seçimlerden hemen önce nisan ayında AKP tarafından verilen önergeyle uluslararası sözleşmelerde 20 dakika olan konuşma sürelerini 5 dakikaya ve 10 dakikalık konuşma süresini 3 dakikaya indirilmişti.

“BU DÜZENLEME GİRİŞİMİ ANAYASA’YA AÇIKÇA AYKIRI”

TBMM’de yapılması düşünülen son düzenleme ile milletvekillerinin etkisini tamamen yitireceğini ifade eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Parlamento, ‘konuşulan yer’ demektir. Bir iktidar düşünün, adı bile konuşmaktan gelen, müzakereden gelen Yasama Meclisi’nde daha az konuşulsun diye içtüzükte değişiklik hazırlıyor” dedi.

AKP’nin tüm kanun tekliflerini “temel kanun” olarak görüştürerek, içtüzüğü fiilen askıya aldığını ve yasamada yeterli müzakere ortamını sunmadığını kaydeden Özel, şunları söyledi:

“Tali komisyonlar çalıştırılmıyorken ihtisas komisyonları, tüm katkı çabalarımızı görmezden gelen, yürütme organından gelen metinleri aynen kabul etmeyi marifet sayan bir yapıya büründürülmüştür. 16 Nisan’da rejime kasteden Anayasa değişikliği sürecinde AKP ve MHP ‘Güçlü Meclis’ dedi. Rejimin yürürlüğe girdiği 2018’den bugüne baktığımızda Meclisin güçlendiğine dair hiçbir emare yok. Meclisi boyacı küpü gibi yasama makinesine çevirmek istiyorlar, buna karşın vatandaşın lehine toplumsal beklentiyi karşılayacak teklifler yerine, belli bir zümrenin, sarayın ve çevresindekilerin lehine olan teklifler için Meclise mesai yaptırıyorlar. Bahsi geçen taslak, Anayasa Mahkemesi’nin 2002’de reddettiği düzenlemeden fersah fersah geride, süreleri kısıtlayan, yasama organını işlevsizleştiren bir ruha sahiptir. AKP’nin bu düzenleme girişimi Anayasa Mahkemesi kararından da anlaşılacağı gibi Anayasa’ya açıkça aykırıdır.”

“BİZ HER ŞEKİLDE DİRENECEĞİZ”

HDP’li Mehmet Rüştü Tiryaki de düzenleme hazırlığına tepki gösterdi. AKP’nin TBMM’de muhalefet partilerinin görevini engellemek istediğini dile getiren Tiryaki, “Bu değişiklik, tek adam diktatörlüğüne gidişin kaldırım taşlarından olacaktır. Böyle bir durum olursa direneceğiz. Muhalefetin olanakları zaten yetersizdi. Söz söylememizden bile rahatsızlarsa bu duydukları korkuyu ve kaygıyı da gösteriyor. Yaptıkları düzenlemelerin meşruiyeti yok. Halk muhalefetin sözlerini daha haklı görüyor. Kısıtlamak muhalefetin sesini kesmek demektir. Sayısal çoğunlukları tutsa da biz her şekilde direneceğiz” dedi.

Kaynak: BirGün