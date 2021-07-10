AKP yönetimindeki İBB uzmanları dinlemedi, milyonlar çöpe gitti

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:33

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP yönetiminde olduğu 2008 ve 2009 yılında Hollanda’dan alınan ve yıllardır doğru düzgün kullanılamayan 50 metrobüs için bilirkişi milyonlarca liralık tazminat bedeli hesapladı. Uzmanların, “Bu araçlar İstanbul’un topografik yapısına uygun değil” demesine rağmen milyonlarca liraya alınan araçlar için dönemin İETT Genel Müdürü Mehmet Öztürk, “Kaynaklar ve hat müsait olsa ben yine bu araçları alırım” demişti.

İBB, metrobüs hattında kullanmak üzere Hollanda’dan 2008 yılında 15 ve 2009 yılında da 35 adet Phileas marka araç aldı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; bu araçların tanesine belediye kasasından 1 milyon 265 bin avro olmak üzere toplamda 50 araca 63 milyon 278 bin avro ödendi.

2010 YILINDA DAVA AÇILDI

Ancak, teslim edilen araçlarda tip kusuru, şartnameye göre teslim edilmesi gerekli malzeme ve donanımların teslim edilmemesi gibi şartnameye aykırılıklar nedeniyle İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde İETT Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında üretici APTS firmasına alacak davası açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Metrobüs hattının topografik yapısına uygun olmadığı ortaya çıkan bu araçlardan şu an 33 tanesi aktif olarak kullanılıyor. Yanarak hurda haline gelenlerin dışındaki arızalı araçlardan ise faal olarak çalışan araçlar için yedek parça deposu olarak faydalanılıyor. İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde bilirkişi heyeti tarafından toplam 30 milyon 506 bin TL tazminat bedeli hesaplandı. Ayrıca APTS firmasının damga vergisini geç yatırması nedeniyle açılan davada mahkemece 650 bin 995 TL gecikme bedelinin ödenmesine hükmedildi.

TAZMİNAT İÇİN BAŞVURU

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi bilirkişi heyeti tarafından hesaplanan tazminat bedeli ile 650 bin TL’lik damga vergisi, gecikme bedeli, faiz ve diğer masraflarından oluşan İETT Genel Müdürlüğü alacağının tahsili için Hollanda iflas idaresine başvurdu. Bilirkişi inceleme aşamasında bulunan yargılamada, iflas yönetimi tarafından, davalı APTS firması hakkında Hollanda Hukukuna göre iflas işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

YILLARCA ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ

Normal körüklü otobüs fiyatının dört katına denk gelen Hollanda menşeli otobüsler, İstanbul yollarının fiziki koşullarına uyum sağlayamadığı için sık sık arızalandı. Arızalar nedeniyle otobüsler arada sırada sefere çıkarıldı çoğu garajlarda çürümeye bırakıldı. 2015 yılında Şirinevler’de Phileas marka otobüsün metrobüs durağında yanmasının ardından tek tük sefere çıkan otobüsler tamamen seferden çekildi. Son yerel seçimlerde İBB yönetiminin AKP’den CHP’ye geçmesiyle metrobüsler yeniden kullanılmaya başladı.