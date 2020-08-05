AKP'de 'dava bitmiş': Başkana oy vermemişler, fişlenmişler

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:35

AKP’li Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, kendisine oy vermeyen AKP’lileri “telefonla anket” bahanesiyle fişlemiş... AKP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Kurtuluş Yılmaz, telefon anketiyle fişlendiği, ses kaydının önüne koyulduğu için istifa ettiğini söyledi.

Zonguldak’ın yerel haber sitesi Halkın Sesi’ndeki iddiaya göre, AKP’li Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, seçim öncesi ve sonrasında “telefonla anket” bahanesiyle kendisine oy vermeyen partilileri fişledi, anket firmasından da ankete katılanların ses kayıtlarını aldı.

İSTİFANIN ARDINDA SES KAYDI ÇIKTI

Fişleme skandalına adı karışan AKP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Kurtuluş Yılmaz, suskunluğunu bozdu. Yaklaşık iki hafta önce “Gördüğüm lüzum üzerine” diyerek İl Başkan Yardımcılığı ve AKP üyeliğinden istifa eden Yılmaz, telefonla anket bahanesiyle fişlendiğini, sesinin kaydedilerek parti genel merkezi ve milletvekillerine servis edildiği için istifa ettiğini doğruladı.

LİSTEDE 134 AKP’Lİ VAR

Fişleme listesinde 134 AKP’linin ismi var. Ankete katılanların adres bilgilerinden, telefon numarasına, bir önceki seçimde hangi partiye oy verdiğinden, son yerel seçimlerde kime oy vereceğine kadar kişisel verilerinin olduğu fişleme belgesinin başında, “AK PARTİLİ OLUP ÖMER SELİM ALAN’A OY VERMEYENLER” yazıyor. Bu da ankete katılan 134 AKP’linin Selim Alan’a oy vermediği için ses kayıtları ve bilgilerinin kayıt altına alındığını gösteriyor.

LİSTE HAMDİ UÇAR VE SELİM ALAN’DA

Yerel seçimler öncesinde AKP seçmeninin eğilimini belirlemek, teşkilat içindeki muhalifleri fişlemek için yapılan telefon anketi, geçtiğimiz ay pandemi dönemine yönelik memnuniyet anketi olarak yeniden yapıldı. Telefonla ankete katılanlara Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan’ın pandemi dönemindeki çalışmalarında başarılı olup olmadığı soruldu. İddiaya göre, gizli tutulması gereken kişisel veriler ile ankete katılan deneklerle yapılan telefon görüşmelerinin ses kayıtları anket şirketi tarafından Belediye Başkanı Selim Alan ve AKP Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar’a teslim edildi.

OY VERMEYENLERE MOBBİNG

İddiaya göre kendisine oy vermeyen partililerin isimlerini anket yöntemiyle tek tek belirleyen Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, bu isimlere parti içerisinde mobbing uyguluyor. İl ve ilçe yöneticilerini deşifre eden Başkan Alan, bu isimleri partiden istifaya zorluyor. Belediye ile olan işlerinde zorluk çıkarıyor. İl Başkanı aracılığıyla tebliğ edilen anket bilgileri ve ses kaydı sonrasında ankette Başkan Selim Alan’a oy vermeyeceğini ve çalışmalarından memnun olmadığını söyleyenlerin istifası isteniyor.

Yaklaşık iki hafta önce hiç bir açıklama yapmadan İl Başkan Yardımcılığı görevinden ve AKP’den istifa eden muhasebeci Kurtuluş Yılmaz, günler sonra sessizliğini bozdu. Yılmaz, bahsi geçen ankete katılarak Selim Alan’ın çalışmalarından memnun olmadığını söylediğini belirtti. Bugüne kadar İl Başkanı Zeki Tosun’un zarar görmemesi için sustuğunu ifade eden Yılmaz, siyasetin vefasız bir müessese olduğunu, bundan sonra siyasetin içinde olmak istemediğini söyledi.

"BİR METRE ÇUKUR KAZDIRAMADIM"

Zonguldak Belediyesi’nin AKP’de olmasına rağmen evinin önündeki kanalizasyon patlağını tamir ettiremediğini dile getiren Yılmaz, “Ben İl Başkan Yardımcısı olarak bir metre çukur kazdıramadıysam orada olmamın anlamı ne? Defalarca belediyeye gittim. Kimse gelmedi. Bir kanalizasyon patlağı 15 günde yapılamaz mı? Komşularımızın yüzüne bakamaz olduk. Yani tepkim AK Parti’ye değil, iktidar partisinin belediyesine. Memnuniyet anketinde de aynı öfkemi dile getirdim. ‘Selim Alan aday gösterilirse oy vermem’ dedim. Öyle gizli saklı da değil adımı ve partideki görevimi söyleyerek fikrimi beyan ettim” şeklinde konuştu.

"YANINA GİTTİM KOVMAKTAN BETER ETTİ"

Belediyeyle sorun yaşayan bir vatandaşla Selim Alan’ın yanına gittiğini ancak kovulmaktan beter olduğunu dile getiren Kurtuluş Yılmaz, “İki elini havaya kaldırarak bize bağırmaya başladı. Mahcup oldum. ‘Bana böyle işlerle gelmeyin. Bizim işimiz gücümüz var. Yoksa sen bunun muhasebesini mi tutuyorsun?’ dedi. Kovmaktan beter etti. Düne kadar aynı il yönetimlerinde görev yaptığımız Selim Alan İl Başkan Yardımcısı olmama rağmen adeta beni azarladı. Maalesef partim de yanımda durmadı. Ben 15 Temmuz’da ailemle helalleşip meydanlara çıkmış bir AK Partiliyim. Yerel seçimlerde partim ne görev verdiyse yaptım. Gece saat 22.00’ye kadar sandık başında nöbet tuttum. Partimin tek kuruşunu kimseye yedirmedim. Ama gördüm ki dava falan kalmamış. Ne bir milletvekili aradı ne de genel merkezden tek bir kişi” dedi.

"SİYASİ AHLAKA SIĞMAZ"

Anket firmalarının para karşılığı kişisel verileri Belediye Başkanı ve Milletvekiline vermesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen Yılmaz sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu hem parti açısından hem de birlikte siyaset yaptığım kişiler adına etik ve ahlaki bir durum değil. Benim gibi başkaları da bu ankete katılarak özgürce düşüncelerini ifade etti. Ses kaydını ve verileri veren anket firmasına söyleyecek bir şey bulamıyorum. Söylediklerimden pişman hiç olmadım. Ben Cumhurbaşkanı ‘Çocuklarınızı cemaatin okulundan alın’ dediğinde ilk alanlardan biriyim. Başkaları gibi çocuğumu 17-25 Aralık’tan sonra her şeye rağmen cemaatin okula göndermedim. Davaya ihanet etmedim. Onun için gönlüm rahat. Ama gördüm ki dava bitmiş.”

İDDİALARI SORDUK

İddialara ilişkin cumhuriyet.com.tr olarak Başkan Ömer Selim Alan'a ulaşmak istedik. Ancak henüz bir yanıt alamadık.

İşte o liste: