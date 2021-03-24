AKP'de kongre öncesi dikkat çeken değişiklik: Genel başkanvekili sayısı 2'ye, MYK üye sayısı 75'e çıktı

24 Mart 2021 Çarşamba, 10:19

AKP 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Kapalı Spor Salonu’nda başladı. Covid-19'a karşı tedbirlerin uygulanması için sık sık uyarılarda bulunulmasına rağmen birçok AKP'linin yolculukta maske takmadığı görüldü.

Kongre salonunda birçok AKP'linin sosyal mesafeye uymadığı gözlemlenirken, Cumhur İttifakı’na ithafen, “Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır” pankartı asıldı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını açıkladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’nin Merkez Karar Yönetim Kurulu’ndaki (MKYK) üye sayısının 50’den 75’e çıkacağını açıkladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Genel Başkanvekili sayısının ikiye çıkarılacağını duyurdu. AKP, 7. Olağan Büyük Kongresi Ankara’da başladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre salona girmeden önce, bahçede toplanan partililere seslendi.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte AKP otobüsünün üzerine çıkan Erdoğan, AKP'nin üye sayısının 13 milyon 500 bine yükseldiğini duyurdu. Erdoğan kongrede yapılacak değişiklikle MKYK üyesinin 75'e çıkacağını açıkladı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da Genel Başkanvekili sayısının ikiye yükseltileceğini belirtti.

Erdoğan’ın açıklamasından satır başları şöyle:

MKYK’DE SAYI ARTTI

Artık önümüzde ne var, 2023 var. 2023’e hazır mıyız? 2023’e hamdolsun, bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir merkez karar yönetim kurulu değil 75 kişilik bir merkez karar yönetim kuruluyla yola devam edeceğiz. Ayrıca yedek diye bir ifade var. O da 35 kişi, ama onlar yedek olarak kalmayacak, asıl üyeler gibi 35 kişiyle beraber çalışacaklar.