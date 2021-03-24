AKP kongresine 'lebaleb' onlarca otobüs... Ankara'ya yolculukta ne maske var ne mesafe

24 Mart 2021 Çarşamba, 09:02

AKP'nin 7. Olağan Büyük Kongresi, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Kongreye için başkent Ankara'ya Türkiye'nin dört bir yanından onlarca otobüs kaldırıldı.

Partilileri taşıyan otobüslere ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Koronavirüs salgınında vaka sayılarının endişe verici seviyelere ulaştığı günlerde, Ankara'ya doğru hareket eden otobüslerde maske ve mesafe kurallarına uyulmadan yolculuk edilmesi yurttaşların büyük tepkisini çekti.