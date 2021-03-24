Dikkat çağrıları yapan Koca’ya AKP kongresi tepkisi: “Ülke kıpkırmızı oldu!”
Eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, açıklanan son koronavirüs verilerinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya AKP kongresini işaret ederek tepki gösterdi. Bozkurt, “Biz dikkat ediyoruz da asıl siz dikkat etmelisiniz. Yarın kongreniz var” dedi.
Fahrettin Koca’nın son güncel koronavirüs verilerini paylaşırken sosyal medyadaki, “Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir” ifadelerine Eski CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt tepki gösterdi.
Bozkurt, Twitter’dan yaptığı paylaşımda AKP’nin düzenleyeceği kongreyi işaret ederek Koca'ya, “Biz dikkat ediyoruz da asıl siz dikkat etmelisiniz. Yarın kongreniz var” ifadelerini yöneltti.
Bozkurt açıklamasını, “Sadece Diyarbakır’dan”14 otobüs yola çıktı” deniyor. Tabii ülkenin her yerinden de... Ülke kıpkırmızı oldu. 2 doz aşı ancak nüfusun yüzde 10’una yapılabildi” şeklinde sürdürdü.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Şubat'ta Rize İl Kongresi’nde "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebalep dolu" sözleri nedeniyle muhalefetin tepkisini çekmişti.
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