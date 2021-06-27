AKP’de seçim çalışmaları başladı: Tek tek arama talimatı

27 Haziran 2021 Pazar, 15:20

AKP’de son birkaç haftadır, 2023 seçimlerine yönelik ön hazırlık niteliği taşıyan seri toplantılar yapılıyor.

Teşkilat başkanlığı, 81 ilin milletvekilleri ve teşkilat yönetimleri ile genel merkezde bir araya gelerek, 2023 seçimlerinin yol haritasını oluşturuyor.

AKP yönetiminin 2023 seçimlerine gidene kadar her ilde vatandaşın gündemde tuttuğu en az bir problem çözülmesini veya yurttaşın en fazla istediği bir projeyi hayata geçirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Bu kapsamda, Meclis’in kapanması ile birlikte milletvekilleri ve teşkilat yöneticilerinin illerinde ortak programlar yapacak, bu çalışmalar genel merkez tarafından takip edilecek, saha raporu çıkarılacak ve bu raporlar üçer aylık dönemlerde genel merkez yönetimine sunulacak.

Belirlenen yol haritasına göre, teşkilatlar bir yandan sahada vatandaşla bire bir temas içine girecek, diğer yandan da sosyal medya üzerinden iletişimi sürdürecek.

TEK TEK ARAMA TALİMATI

Bu arada AKP teşkilat yönetimlerinin yanı sıra, kadın ve gençlik kolları yönetimlerine de illerindeki üyelerin telefonla tek tek aranması talimatı verildiği belirtiliyor. Buna göre ekipler hâl hatır sohbeti yapıp Erdoğan’ın selamını iletiyor., talepleri ve sıkıntıları genel merkeze rapor ediyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Başkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; partisinin Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'ndaki konuşmasında, muhalefetin sürekli dillendirdiği erken seçim talebi sonrası bir açıklama yapmıştı. Seçimlerin zamanında yapılacağını belirten Erdoğan, "Yatıyor kalkıyor 'erken seçim' diyorlar. Erken seçimin tarihi belli, haziran 2023. Boşuna çabalamayın" demişti.