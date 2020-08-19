AKP'den istifa eden 55 kişi İYİ Parti'ye geçti!

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:19

AKP Yeni Mahalle Mahalle Başkanı’nın partisinden istifa ederek İYİ Parti'ye geçmesinin ardından, önceki gün de AKP üyesi 55 kişi partilerinden istifa ederek toplu üyelik töreni ile İYİ Parti’ye geçti. Yeni üyelere rozetleri İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan tarafından takıldı.

“ÜYE YAPMAK SİYASİ PARTİ FAALİYETİDİR”

Akan, rozet töreninde yaptığı açıklamada parti üye sayısını arttırmanın önemine vurgu yaparak; “Bugün parti olarak üye katılımı konusunda ciddi bir çalışma yapıyoruz, adeta seferberlik halindeyiz; çünkü üye yapmak demek, aynı zamanda sahada olmak demek. Bugün bir vatandaşımızı partiye üye yapmak aynı zamanda bir siyasi parti faaliyetidir. O yüzden bunu çok ciddiye alıyoruz ve önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZE ZİLLET DİYENLER ŞİMDİ YERLİ VE MİLLİ DİYOR”

Akan, “Son yıllarda kullanılan kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı siyaset dili, artık yerini çözüm üreten, birleştirici ve bütünleştirici bir siyasi dile bırakmaktadır. Her türlü baskıya rağmen halkın teveccühü bütünleştirici ve birleştirici siyasetten yanadır. Bu husus bizler tarafından görülüyorken, Cumhur İttifakına gönül vermiş hemşehrilerimiz tarafından da görülmektedir. İYİ Parti Türkiye siyasetinin merkezine oturmuş ve kilit noktaya gelmiştir. Son günlerde yapılan açıklamalardan bunu daha net anlıyoruz. Bize illet diyenler, zillet diyenler hatta terör örgütü ile işbirliği yapmak ile suçlayanlar şimdilerde bize yerli ve milli İYİ partili kardeşlerimiz deme noktasına geldiler. Şimdi soruyorum sizlere; Türkiye’de ne değişti? Cevabı şudur! Ak Parti 19 yıllık iktidarının sonuna gelmiştir” dedi.

Akan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kadim devlet gelenekleriyle, bayrağıyla, demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle sorunu olmayan tüm Manisalı hemşehrilerimin desteklerini bekliyor ve her kesimden vatandaşlarımızı İYİ Parti saflarına davet ediyorum. İktidarımız yakındır!.”