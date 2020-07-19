AKP’den Kenter Tiyatrosu engeli
Tiyatronun duayen isimlerinden Yıldız Kenter ve kardeşi Müşfik Kenter tarafından 1968’de kurulan Kenter Tiyatrosu’nu Şehir Tiyatroları bünyesine katmak için harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), AKP’li meclis üyelerinin engeline takıldı.
İBB Meclisi’ne gelen teklifte taşınmazın satın alınması talep edildi. AKP’li meclis üyeleri teklifin görüşüldüğü komisyonda satın alma işlemini uygun gördü ancak teklif İBB Meclisi’ne gelince geri çekilmesini istedi.
CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı teklifin son anda geri çekilmesine tepki göstererek “Bu tam olarak bir intikam hareketidir. Bugün tartışmalar nedeniyle AKP’nin intikamcı davranışı yüzünden komisyona geri çekiliyor. Uzun süre konuşulmuş, tartışılmış sonuca bağlanmış. Bunların hiçbir önemi yok. AKP için İstanbul’un önceliği diye bir şey yok, onların siyasetinin önceliği var” dedi.
AKP’li Meclis üyesi Muhammed Kaynar da Yıldız Kenter ismiyle ilgili bir sorun olmadığını satın alınması talep edilen taşınmazla ilgili bazı teknik sıkıntılar olduğunu söyledi. Teklif ilgili komisyona iade edildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçen yıl hayatını kaybeden usta tiyatrocu Yıldız Kenter’in cenaze töreninde yaptığı konuşmada Kenter Tiyatrosu’nun İBB bünyesine alınması için söz vermişti.
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