AKP'den müsilaj için önerge: "Deniz kirlenmesini önlemek en önemli hedeflerimizden olmuştur"

08 Haziran 2021 Salı, 20:34

AKP Marmara Denizi'nde canlı yaşamını tehdit eden deniz salyasının (müsilaj) nedenlerinin araştırılması için TBMM Araştırma Komisyonu Kurulması için Meclis Başkanlığına önerge sundu.

Önergede şu ifadele kullanıldı:

"Deniz çevresinin kirlenmesini önlemek, kirliliği azaltmak ve kontrol edebilmek, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak bugüne kadar en öncelikli hedeflerimizden olmuştur. Bu kapsamda sadece ekolojik değil, ekonomik ve sosyal etkileri de bulunan ve başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizdeki müsilaj sorununun sebeplerinin tespil edilmesi, detaylı bir şekilde analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi içim çözüm önerilerinin ortaya konması amacıyla Anayasamızın 98'inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104'üncü ve 105'invi maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.

Önergenin Perşembe günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Müsilaj sorunuyla ilgili CHP'nin Meclis Başkanlığına sunduğu önerge ise AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.