Bakan Karaismailoğlu'na göre 'Kanal İstanbul müsilajı bitirecek'

08 Haziran 2021 Salı, 10:11

Çamlıca Kulesi'nde 24 TV tarafından düzenlenen özel programa konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj (Deniz salyası) ve Kanal İstanbul projesi hakkında açıklamalar yaptı.

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un Marmara'daki deniz salyasını bitireceğini öne sürdü.

“Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu," diye Karaismailoğlu şöyle devam etti;

"Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek. Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un yüzde 2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramadere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız."