Ekrem İmamoğlu'ndan, "Kanal İstanbul müsilajı bitirecek" diyen Karaismailoğlu'na yanıtı

08 Haziran 2021 Salı, 18:11

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul, Marmara'daki deniz salyasını bitirecek" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na yanıt verdi. İmamoğlu, "Devlet adamları, bilim ile konuşur; dayanakları bilim ile olur. Bir makale mi var, bir araştırma mı var? Bugüne kadar niye böyle bir araştırma yayınlanmadı?" dedi.

İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Müsilaj Temizliği Seferberliği Programı”na; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Toplantıda ev sahibi sıfatıyla konuşan İmamoğlu, çözülmesi gereken derin bir sorunla karşı karşıya olunduğuna vurgu yaptı. Marmara Denizi’nin dünyanın en genç denizlerinden ve en güzel coğrafyalarından biri olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, devletin her kurumunun bölgeye karşı kültürel ve tarihi anlamda sonsuz sorumluluğunun bulunduğunun altını çizdi.

İmamoğlu, “Bugün yapacağımız, ortaya koyacağımız tutarlı adımlar, bu denizi ve bu coğrafyayı geleceğe az kusurlu bir şekilde taşıyacaktır. Keşke kusursuz diyebilsek, ama insanoğlu, ne yazık ki hiçbir coğrafyayı kusursuz yönetemiyor” ifadelerini kullandı.

Dünyada çevre, yeşil ve iklim değişikliği gibi konuların öncelikli hale geldiğini vurgulayan İmamoğlu, “Kaynakları iyi kullanmadığımız, bunun kıtlığını yaşadığımız takdirde, Allah korusun ki, insan ve canlının varlığı da ne yazık ki tehdit altında” diye konuştu.

KARAİSMAİLOĞLU'NA YANIT

İmamoğlu, toplantı öncesinde gazetecilerin kendisine yönelttiği, “Ulaştırma Bakanı’nın bir uyarısı oldu. ‘Kanal İstanbul, deniz salyasının ilacı olur’ dedi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz” sorusuna, şu yanıtı verdi:

“Nereden malum oldu bilmiyorum. Biraz malum olmuşa benziyor. Devlet adamları, bilim ile konuşur; dayanakları bilim ile olur. Bir makale mi var, bir araştırma mı var? Bugüne kadar niye böyle bir araştırma yayınlanmadı? Akşamdan sabaha herhalde insan rüyasında görmüştür; sabah da böyle bir şey aklına gelmiştir diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar; mesele, ciddi bir meseledir. Ciddi meseleleri önce bilim ele alır, bir zemine oturur, tartışılır. Bize, varsa bir makale onu, göndersin. Kaldı ki, sabah bu mesajları görünce, kendisine mesaj attım. İstanbul ile almak istediği bilgi, teknik olarak varsa elinde bilgi, ben hazırım. Davet edin, geleyim, dinleyeyim diyerek mesaj attım. Umarım mesajıma döner.”

NE OLMUŞTU?

Bakan Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu ile ilgili açıklamalarda bulunarak şunları kaydetmişti:

Karadeniz Marmara'ya göre çok daha temiz. Kanal İstanbul yapıldığında Karadeniz'e akan nehirlerin Marmara'ya karışması söz konusu. Bu da Marmara'daki su kalitesini artırıp deniz salyasını da bitirecek. Manipülasyonlar var; su kaynaklarının etkileneceği söyleniyor. Sazlıdere barajı İstanbul'un %2.8'ine denk geliyor. İstanbul'un su rezervine Kanal İstanbul ile Piriççik ve Kahramadere barajları ile daha fazla katkı sağlayacağız. Toplam maliyeti 15 milyar dolar. Üzerinde 6 köprü var; fiyata bunlar dahil, 5 yılda tamamlayacağız.



