AKP'den organize saldırılar hakkında ilk açıklama

15 Ocak 2021 Cuma, 18:30

KRT TV programcısı Avukat Afşin Hatipoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu kimliği belirsiz gruplarca yapılan saldırıların hedefi oldu. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, Özdağ'a saldıranlarla Uğuroğlu'na saldıranların aynı kişiler olduğu iddia edildi.

Saldırıların ardından birçok siyasi isim tepki gösterdi. Konuya dair AKP'den ilk açıklama ise Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, "Siyasette farklı fikirler, tartışmalar, polemikler hatta ihanetler olabilecektir. Ancak kavga,tehdit siyasetin dili olamaz. Selçuk Özdağ'a, Orhan Uğuroğlu'na, Afşin Hatipoğlu’na yapılan saldırıları kınıyorum. İlgili kurumların gereğini yapacağından hiç şüphem yok. Umarım son olur" dedi.