AKP'den Yunanistan ve Fransa'ya sert çıkış: Şımarıklık!

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:36

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.

Yunanistan ve Fransa'yı sert sözlerle eleştiren Çelik, şunları kaydetti:

“KABADAYILIKTAN SİYASET ÇIKMAZ”

“Yunanistan’ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz’de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz.

“YUNAN TİYATROSU”

Doğu Akdeniz’deki “Yunan tiyatrosu” hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey değildir. Buna eklenen Fransız tehditkarlığı ise ciddiyetsizliktir. Avrupa Birliği bu siyasi tiyatronun figüranı olmamalıdır.

“MAVİ VATAN’DAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

#Mavivatan’da tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi #mavivatan’ımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta.”