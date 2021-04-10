AKP'li Ali Şahin trafik kazası geçirdi
Niğde - Adana karayolunda trafik kazası geçiren AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yoğun tipi nedeniyle bölgede mahsur kaldı. Şahin, Twitter hesabından 'acil yardım' mesajını paylaştı, mesaja İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi.
TBMM İdare Amiri, AKP Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in içerisinde olduğu otomobil, Niğde-Adana arasında yoğun kar yağışının olduğu bölgede trafik kazası yaptı. Şahin, kaza sonrası Twitter hesabından paylaşım yapıp yardım istedi.
Ali Şahin, "Çok kötü kaza geçirdik. Mahsur durumdayız. Tipi var, acil yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Bölgeye ulaşan ekipler, Milletvekili Ali Şahin ve beraberindeki şoförünü alarak, hastaneye götürdü.
SOYLU AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polis ekiplerimiz Ali Şahin'e ulaştı. Niğde'ye intikal ediyorlar. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
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