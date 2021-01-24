AKP’li başkanın yolsuzluk isyanı

24 Ocak 2021 Pazar, 03:00

AKP’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya, önceki dönem AKP’li belediye başkanının yolsuzluklarını araştırdığı için görevinden istifa etmesi yönünde baskı yapıldığı, Arı’nın AKP’den istifa ettiği ileri sürüldü.

Kulislerde uzun zamandır AKP’li Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın istifa edeceği konuşuluyordu, iplerin geçen perşembe günü koptuğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre AKP içinde Rasim Arı tartışması 31 Mart 2019’da yapılan yerel seçimler öncesinde başladı, il ve ilçe teşkilatları ile milletvekilleri Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar’ın aday olmasını istedi. Örgütün talebine karşı genel merkez ise sürpriz bir şekilde Rasim Arı’yı aday gösterdi. Arı’nın seçilmesinin ardından parti örgütü, Arı’nın “parti imajına” uymadığını gerekçe göstererek mesafeli durdu. Bu arada geçmiş döneme ait yolsuzluk dosyaları da açılmaya başlandı.

Cumhuriyet’e konuşan AKP’li bir yönetici şunları aktardı: “Nevşehir’deki yolsuzluk durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil birçok isimle paylaşıldı. Az bir paradan bahsetmiyoruz. Arı da bu araştırmanın sürdürülmesini ve ipliklerinin pazara çıkmasını istedi. Arı, olayların üzerine gitmesi üzerine Ankara’ya çağırılarak Mehmet Özhaseki’nin de içinde olduğu bir grupla görüştü. Burada Rasim Arı’ya ‘ya İstifa et’ ya da ‘yolsuzluk dosyasını kapat’ dediler. Arı, bir süre ortalıktan kayboldu. Daha sonra da ‘beni görevden alamazsınız AKP’den istifa ediyorum’ diyerek ayrıldı”.

‘YOLSUZLUĞUN BOYUTU BÜYÜK’

Rasim Arı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın bir isim olduğunu söyleyen AKP’li yönetici, “Bunu yapmasaydı siyasi hayatı biterdi. Arı’nın eşi Berat Albayrak’la hemşehri. Tayyip Bey de kendisini yakından tanıyor. Görevden alınmasına razı geldiyse yolsuzluğun boyutu çok büyük olabilir” dedi. Öte yandan Ankara’daki görüşme sırasında odadan çıkan Arı’nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile irtibat kurduğu da ileri sürüldü. Arı’nın bir süre bağımsız olarak belediye başkanlığını yürüttükten sonra DEVA Partisi ya da İYİ Parti’ye geçebileceği ileri sürüldü.

‘UNUTULACAK DÜNLER’

Rasim Arı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkat çekti. AKP bayrağı, simge ve logosunun olmadığı bir video paylaşan Başkan Arı, “Ben bu şehre, bu şehrin herbir ferdine gurban olurum...” diye yazdı. Videoda, “Ben bu şehir için kendimi feda etmeye hazırım” diyen Arı’nın kullandığı şarkı da dikkat çekti. Ünlü RAP’çi Gazapizm’in “Unutulacak Dünler” şarkısını videoya ekleyen Arı’nın, “şarkıyla mesaj verdiği” yorumları yapıldı.