AKP'li Aydemir'e göre 'müsilaj'ın nedeni: "Meymenetsizlik uğursuzluk demektir, bu CHP'yi ifade eder"

04 Haziran 2021 Cuma, 13:53

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Marmara Denizi'inde oluşan ve canlı yaşamını büyük ölçüde tehdit eden müsilajdan CHP'yi sorumlu tuttu.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Marmara Denizi'nde yaşanan soruna dikkat çeken Aydemir, "Bir büyük sıkıntı var. Marmara Denizi'nde yaşayan canlılar yaşayamaz hale gelmiş. Kokudan geçilemez hale gelmiş" dedikten sonra durumun son 2 yıl içerisinde ortaya çıktığını öne sürüp "Hizmet ehli bir kadro ayrılınca, hizmetsizliğe duçar bir İstanbul sözkonusu oluşan ortaya böyle bir şey çıktı" dedi.

Bilim insanlarının Marmara'da onyıllardır devam eden kirlenme sürecinin neticesi olarak açıkladığı müsilajla ilgili olarak CHP'yi suçlayan Aydemir, "Türkçemizde çok özel kavramlar var. Bunlardan biri meymenet kavramı. Meymenet, güzelliği ifade eder. Meymenetsizlik uğursuzluk demektir. Bu CHP'yi ifade eder. Ülke yönetimine Allah muhafaza gelseler altı üstüne gelir." dedi.



