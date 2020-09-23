AKP'li Başakşehir Belediyesi parkın içinden yol geçirmek istedi, yurttaşlar çadır kurarak nöbete başladı

23 Eylül 2020 Çarşamba, 18:28

İstanbul'un AKP'li Başakşehir Belediyesi, iki alışveriş merkezi yönetimi tarafından açılan dava sonucu 23 milyon lira kamulaştırma bedeli ödememek için 1'inci Kısım Mahallesi'nde yer alan Hayat Park'ın içerisinden 'alternatif' yol yapmak için harekete geçti. Parkın etrafını bariyerle çeviren belediye aynı zamanda esnafın bulunduğu caddeyi de çalışmalar için ulaşıma kapattı.

"YOL GEÇİREREK HİZMET ETTİĞİNİZİ ZANNETMEYİN"

Buna karşı CHP Başakşehir İlçe Örgütü üyeleri parka gelerek çadır kurdular ve nöbete başladılar. CHP Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, memlekete hizmet etmek isteyenlerin halkın kullanımına açık olan parklarını güzelleştirmesi gerektiğini vurguladı. Halkın bu yüzden oy verdiği belirten Bakır, "Onların böylesine güzel bir parkını talan etmek adına buradan yol geçirerek hizmet ettiğinizi zannetmeyin" dedi.

"TALANIN BAHANESİNİ ESNAFA YIKMAYIN"

Parkın çevresindeki yolun bariyerlerle kapatılması nedeniyle esnafın mağdur edildiğini belirten Bakır, "Bu talanın nedenini, bahanesini esnafımıza yıkmayın. Enafın kabahati olmadığı gibi kendi kabahatinizi de örtmek adına sağa sola pankart asmışsınız. Tebrik ediyorum sizi, aklınıza gelebilecek en mantıklı çözümlemeyi yapmışsınız" diyerek tepki gösterdi.

"OLDU BİTTİYE GETİRMEK İSTİYORLAR"

Belediyenin plan tadilat çıkarmadan yol yapımı için harekete geçtiğine dikkat çeken CHP'li Bakır, "Projenin belediye meclisinden geçmesi, geçtikten sonra da askıya çıkarılması gerekiyor. Buna karşı da halkın itiraz hakkı doğar fakat oldu bittiye getirmek istiyorlar" dedi.

''PARKIN İÇİNDEN YOL GEÇİRMEK İSTİYORLAR"

Başkan Bakır ile birlikte çadır kuran CHP Başakşehir İlçe Sekreteri Cenk Söbe,"Başakşehir Belediyesi, Başakşehir halkını yine şaşırtmıyor. Gördüğünüz yeşil alanı yok etmek için bir plan peşinde. Bu sefer de kendi işgal ettiği yolun kamulaştırma bedelini ödememek için Bahçeşehir halkının kullandığı güzel bir parkın içinden yol geçirerek yok ediyor" dedi.

Yolun bariyerlerle kapatıldığını hatırlatan Söbe, "Bu nedenle de esnafların işini engellemişler. Ortak kullanım alanı olan yeri de kendi mülkiyetleri olmadığı halde bariyerle kapatıyorlar" diye tepki gösterdi.