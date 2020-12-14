AKP’li Başkan fındıkta tekelleri suçladı

14 Aralık 2020 Pazartesi, 06:00

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından sezon başında 22 liradan alımı gerçekleştirilen levant kalite fındığın fiyatı Ordu’da 21 liraya kadar geriledi. 31 Aralık itibarıyla fındık alımlarını durduracak olan TMO’nun, fiyat düşüşünün devam etmesi halinde yeni yılda da fındık alımlarını sürdürmesi bekleniyor.

Fındık fiyatında yaşanan düşüşle ilgili Ordu Büyükşehir Belediye (OBB) Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 2020-21 fındık hasat sezonu öncesi temmuz ayında tekelleşen firmaların fındık fiyatına müdahale etmelerine izin vermediklerini söyledi.

Güler, “Fındığı da fındık fiyatını da Roma, Londra, Washington merkezli oligopolist, yani alıcı piyasasında tekelleşen firmaların insafına ve tekeline bırakmayacağız. Fındığın fiyatını biz belirleyeceğiz” diye konuştu.

Fındığa sahip çıkmaya devam ettiklerini kaydeden Güler, “Fındık fiyatlarıyla ilgili yapay gelişmeleri, fiyat oyunlarını yakından izliyoruz. Tarım Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Bey’e de yakın temas içindeyim. Kimse merak etmesin. İnşallah yeni yılda da oyunları birlikte bozacağız” dedi.