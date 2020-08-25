AKP'li başkan isyan etti: Bitirelim bu barajı!

25 Ağustos 2020 Salı, 09:12

Samsun'un Çarşamba, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde 22 Ağustos Cumartesi günü sabaha karşı başlayan şiddetli yağmur nedeniyle, dereler taştı, heyelan ve göçüklere meydana geldi. 3 ilçede çok sayıda iş yerini ve evi su bastı. Kaderi bu yılda değişmeyen ilçelerde sel suları ekili arazilere ve fındık bahçelerine zarar verdi. Özellikle fındık hasadında olan üreticinin maddi hasarı büyük oldu. Bu sene selden dolayı can kaybının yaşanmaması sevindirdi ancak arkasında bıraktığı enkaz bölge halkının tepkisine neden oldu.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Ergün’de yaptığı açıklamada 3 ilçenin kurtuluşunun, taşkın koruma, içme ve sulama amaçlı yapılacak olan Salıpazarı barajına bağlı olduğunu söyledi.

"HAYKIRMAK İSTİYORUM, KURTULUŞUMUZ BARAJ"

Selde can kaybı olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Halil Akgül, “Yaralar en kısa sürede sarılacaktır. Ekiplerimiz sahada kapalı bulunan yollara anında müdahale ederek açtılar. Bazı bölgelerimizde heyelan ve göçmeler oluşsa da can kaybımızın olmaması en büyük tesellimizdir. Geçen yıl aynı tarihte meydana gelen sel felaketinde maalesef iki vatandaşımızı kaybetmiştik. Şunu buradan bir kez daha haykırmak istiyorum. Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerimizin kurtuluşu Salıpazarı Barajı’dır. Yapımına başlanan taşkın koruma, içme ve sulama barajının en kısa sürede bitirilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

2020 YILINDA BİTMESİ GEREKİYORDU

Terme Çayı, Değirmen Deresi üzerinde yüksekliği 68,67 metre olarak yapılması planlanan Salıpazarı Barajı, için 2017 yılında inşaatına başlanacak ve 2020 yılında tamamlanacaktı. Yaklaşık 110 milyon liraya mal olacak olan baraj sahası için yapılacak kamulaştırmada yaşanan sorunlar nedeniyle yüklenici firma projeden çekilince bir süre sonra tekrar ihale edildi.

Arazinin firmaya devri ile baraj çalışmalara 2019 yılı Ağustos ayında başladı. Barajın tamamlanmasıyla birlikte, Çarşamba Ovasındaki tarım arazilerinin bir kısmının sulanacağı, Çarşamba, Terme, Salıpazarı ve Ayvacık ilçeleri ile bu ilçelerin sınırları içinde yer alan 143 yerleşim yerinin içme-kullanma suyu ihtiyacı karşılanacağı ve su taşkınlarının da önleneceği belirtilmişti.