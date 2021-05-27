AKP’li Başkan, tepki gösterenlere ‘hasta’ dedi
Asri Mezarlık’taki Şehitlik Abidesi’nden Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerin isimlerinin bulunduğu iki levhanın kaldırılması Samsun Büyükşehir Meclisi’nde tartışıldı.
Meclis toplantısında konuşan CHP Grup Başkan Vekili Atila Tekcan, Şehitlik Anıtı’nda yerine konmayan lehvayı gündeme getirerek “Anıtta yapılan bakım ve onarımdan sonra Atatürk ve 18 Silah arkadaşı ile Dumlupınar şehitlerinin isimlerinin bulunduğu iki levha yerine konulmadı. Tadilat süreci hâlâ bitmemiş midir? Levhalar yerine ne zaman konulacaktır?” dedi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Alper Aydemir’inde benzer sorular sorması üzerine yanıt veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehitlik abidesindeki yazıların bakım için alındığını söyledi. Konuyu gündeme taşıyan STK temsilcilerini “hasta” olarak nitelendiren Demir, siyasi parti ve milletvekillerinin de “ergen çocuk gibi davrandığını” söyledi. Demir, konuşmasını “Şehitlik konusunda kimse benden bu konuda duyarlı olduğunu iddia edemez, hakkı da haddi de yok” diyerek sonlandırdı.
TÜRKEL’DEN TEPKİ
Demir’in mecliste yaptığı açıklamaya tepki gösteren CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, “Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerin isimlerinin neden çıkarıldığını sormak, bu şehirde yaşayan herkesin görevidir. Başkan, yanlışlardan ders çıkmak yerine, eleştirilere karşı hakaret etmeyi tercih ediyor” dedi.
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