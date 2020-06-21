AKP’li başkanda koronavirüs tespit edildi

AKP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

İHA
21 Haziran 2020 Pazar, 19:42
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AKP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle müracaat ettiği hastane alınan örnekler, koronavirüs (Covid-19) tespiti için teste gönderildi.

Yılmaz'ın yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Başkan Yılmaz, özel bir hastanede tedavi altına alınırken evi ve ailesine yönelik ise karantina işlemi başlatıldığı öğrenildi. 


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