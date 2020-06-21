AKP’li başkanda koronavirüs tespit edildi
AKP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
AKP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, rahatsızlığı nedeniyle müracaat ettiği hastane alınan örnekler, koronavirüs (Covid-19) tespiti için teste gönderildi.
Yılmaz'ın yapılan test sonuçları pozitif çıktı. Başkan Yılmaz, özel bir hastanede tedavi altına alınırken evi ve ailesine yönelik ise karantina işlemi başlatıldığı öğrenildi.
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