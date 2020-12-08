AKP’li başkandan ilginç taktik: Suya zam yapmadı, faturasına yaptı

08 Aralık 2020 Salı, 15:23

Çorum Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, suya zam yapmadıklarını açıklarken su faturaları ile tahsisi edilen “Atık Su Tutarı” ve “ Evsel Katı Atık” bedellerine zam yaptığı belirlendi.

Buna göre, meskenlerde KDV hariç 0-10 ton arası su ücreti 1.95 lira, 11-30 ton arası su ücreti 2.50 lira, 31 ton ve üzeri su ücreti ise 3.50 liradan ücretlendirilecek. Atık su bedeli ise KDV hariç ton başına 0.80 TL’ye yükseltildi. Evsel katı atık ise 0.95 liradan 1.05 liraya yükseltildi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Olayın ortaya çıkması ile birlikte, su faturalarına yansıtılan "Atık Su Tutarı" ve "Evsel Katı Atık" gibi ekstra kalemler nedeniyle faturalarının ikiye katlandığını belirten vatandaşlar, duruma sosyal medyada tepki gösterdi.

Belediye, yeni yılla birlikte "Atık Su Tutarı" ve "Evsel Katı Atık" adı altında faturalara zamlı tarife yansıyacak.

FİYATI ABONELERİN SU TÜKETİM MİKTARINA GÖRE BELİRLENİYOR

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 27.10.2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 27742 sayılı yönetmeliğe göre, evsel katı atık ücretinin vatandaşlardan tahsisi zorunlu kılınmış, Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler bu ücreti faturalara yansıtmak durumunda kalmıştı.

Atık Su Tutarı" ve "Evsel Katı Atık" bedeli abonelerin su tüketim miktarına göre belirleniyor. Su tüketiminin azlığı ve çokluğuna göre belediyeler tarafından faturalara yansıtılıyor.