AKP'li Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a "kişisel reklam" tepkisi

29 Aralık 2020 Salı, 13:50

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Alinur Aktaş'ın, belediye kaynaklarını kendi reklamını yapmak için harcadığını ifade ederek tepki gösterdi. Belediye borcunun 5 milyar TL'yi aştığını öne süren CHP'li Karaca, AKP'li Belediye Başkanı Aktaş'a, "Kanal kanal gezip boş hikayeler anlatıyor" diyerek tepki gösterdi.

Aktaş'ın televizyon kanallarındaki görüntülerini paylaşan Karaca, şu ifadelerle tepki gösterdi:

"BBB batakta, Alinur Aktaş kanal kanal gezip boş hikayeler anlatıyor. Yürüyen proje kalmadı, çürümeye terk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi, borç-faiz bütçesine dönüştü, borç 5 milyarı aştı. Alinur Aktaş kişisel PR adına yandaş kanallara para saçıyor."