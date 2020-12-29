AKP'li Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a "kişisel reklam" tepkisi
CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin batakta olduğunu" ifade ederek, AKP'li Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın "reklam için yandaş kanallara para saçtığını" söyledi.
CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Alinur Aktaş'ın, belediye kaynaklarını kendi reklamını yapmak için harcadığını ifade ederek tepki gösterdi. Belediye borcunun 5 milyar TL'yi aştığını öne süren CHP'li Karaca, AKP'li Belediye Başkanı Aktaş'a, "Kanal kanal gezip boş hikayeler anlatıyor" diyerek tepki gösterdi.
Aktaş'ın televizyon kanallarındaki görüntülerini paylaşan Karaca, şu ifadelerle tepki gösterdi:
"BBB batakta, Alinur Aktaş kanal kanal gezip boş hikayeler anlatıyor. Yürüyen proje kalmadı, çürümeye terk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi, borç-faiz bütçesine dönüştü, borç 5 milyarı aştı. Alinur Aktaş kişisel PR adına yandaş kanallara para saçıyor."
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