AKP’li belediye başkanından yaşamını yitiren Ebru Timtik'e hakaret
AKP’li Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna giren ve yaşamını yitiren Avukat Ebru Timtik için sosyal medyadan ‘gebermiş’ ifadelerini kullandı.
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Çöl, adil yargı talebiyle ölüm orucuna başlayan ve 238’inci gününde yaşamını yitiren Avukat Ebru Timtik için Twitter hesabında çirkin ifadeler kullandı.
Çöl, sosyal medya hesabından, "Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinin adliyeye girmesine yardım eden #EbruTimtik ölüm orucu sırasında “gebermiş” ifadelerini paylaştı.
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