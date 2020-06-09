AKP'li belediye başkanının koronavirüs testi pozitif çıktı!
Şanlıurfa'nın AKP Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın korona virüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Bayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun belli olduğunu belirtti.
"DUA BEKLİYORUM"
Test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Bayık, "Değerli dostlar ve hemşehrilerim, yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle hepinizden dua bekliyorum. Benimle temas halinde olanlar bu konuda bilgi sahibi olsun ve en kısa sürede mutlaka test yaptırsın lütfen." ifadelerini kullandı.
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