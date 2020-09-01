AKP'li belediyenin 1.5 milyonluk uçağı çürümeye terk edildi
Kocaeli Çayırova ilçesinde AKP’li eski belediye başkanı Şevki Demirci döneminde 1.5 milyon liraya satın alınan uçak çürümeye terk edildi.
UçakPark alanını inceleyen CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, “Bu milletin parasını çöpe atmaktır. Burası korku filmi platosu gibi” dedi.
Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde AKP'li eski belediye başkanı Şevki Demirci yaklaşık 1.5 milyon lira ödeyerek uçuş ömrünü tamamlayan ‘Airbus A340’ tipi bir yolcu uçağı satın almıştı.
Uçak restorana dönüştürülmek üzere ilçeye getirildi ve montajı tamamlandı. 31 Mart seçimlerinde Şevki Demirci aday gösterilmedi.
AKP'li yeni başkan Bünyamin Çiftçi ise projeyi önemsemedi. UçakPark projesini rafa kaldıran belediye 1.5 milyon liralık uçağı kaderine terk etti.
KORKU FİLMİ PLATOSU GİBİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı Çayırova ilçesine giderek çürüyen uçağı yerinde inceleyen Yıldızlı şu ifadeleri kullandı:
Bu israfın madde bulmuş halidir. Kocaeli'de AKP'li belediyeler kanatlandı uçuyor. Çayırova'da eski başkanın aldığı 1.5 milyonluk uçak çürümeye terk edildi. Bu uçağı eski başkan kendi parasıyla mı aldı? Belediyenin parasıyla, vatandaşın, kamunun parasıyla aldı. Şimdi bu uçakla birlikte vatandaşın parası da çürüyor. Bu milletin parasını çöpe atmaktır. Burası korku filmi platosu gibi.
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