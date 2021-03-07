AKP'li belediyeye 127 milyonluk borçlanma yetkisi

07 Mart 2021 Pazar, 09:38

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun borçlanma talebi İBB Meclisi’nin AKP’li üyelerince reddedilirken, AKP’li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu milyonlarca liralık borçlanma yetkisi aldı.

Borç içerisinde olduğu bilinen Başakşehir Belediyesi’nin 4 Mart’taki toplantısında, ihtiyaç duyulması halinde belediyenin 127 milyon 129 bin TL borçlanabileceği ifade edilerek AKP’li Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na borçlanma yetkisi verilmesi istendi. Yapılan oylamanın ardından AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla Belediye Başkanı Kartoğlu’na tam 127 milyon 129 bin TL’lik borçlanma yetkisi verildi. Kartoğlu’nun belediye meclisinden oyçokluğuyla aldığı yetkiyle, yurtiçi bankalardan milyonlarca liralık kredi kullanabileceği de belirtildi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, AKP’li Belediye Başkanı Kartoğlu’nun son iki yıldır kamulaştırmayı bahane ederek borçlanma ve ek bütçe yetkisi istediğini belirten CHP’li Başakşehir Belediyesi Meclis üyesi Beyzade Kayabaşı, belediye meclisi toplantısında yaptığı konuşmada “Acaba personel maaşlarını ödeyecek nakit sıkıntısı mı var? Diye soruyoruz ama yokmuş. Yatırım yapılacak ona istinaden ödeme sıkıntısı mı var? Diye soruyoruz ama yokmuş. Peki neden borçlanma yetkisi istiyorsunuz” diye sordu.

GÖKSU DA YETKİ İSTEDİ

Esenler Belediye Meclisi’nin mart ayı oturumlarında, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün borçlanma teklifi görüşüldü. Teklifte, Esenler Belediyesi’nin 12 milyon TL kredi kullanılabilmesi için Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya yetki verilmesi istendi.