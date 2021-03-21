AKP'li Betül Sayan Kaya'dan down sendromlulara: 'Allah insana aşamayacağı yük vermez'
AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulunarak, "İnanıyoruz ki Allah insana aşamayacağı hiçbir yükü vermez" dedi.
Kaya, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Bayrampaşa'da düzenlenen programda, down sendromlu, otizmli ve mental özel sporcularla bir araya geldi.
Kaya, Down Sendromlular Farkındalık Günü'nü için yaptığı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Her insan ayrı kıymetli. AK Parti iktidara geldiği günden bu yana engelli bireylerimizin, özel bireylerimizin yanında olmuş bir parti. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle bu kardeşlerimize büyük değer vermesiyle bugünlere geldik. Biz hiçbir zaman Özel Sporcular Federasyonunu yalnız bırakmadık. İnanıyoruz ki Allah insana aşamayacağı hiçbir yükü vermez. Bu genç kardeşlerimizin her biri, engellerin nasıl yıkıldığının birer örneği. Kendilerinde olan cevheri başarılarıyla ortaya koydular. Hayata dört elle sarılanlar başarıyı er ya da geç yakalıyor. Bütün gücümüzle sizlerin yanınızdayız. Bu imkanları artırmayı, destek vermeye devam edeceğiz."
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