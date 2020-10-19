AKP'li Çamlı'nın FETÖ övgüsünü 'Buldum buldum' diyerek paylaştı
15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın 7 yıl önce Fethullah Gülen'le ilgili yaptığı paylaşımını "buldum buldum" diyerek paylaştı.
Nihal Olçok'un "buldum" dediği paylaşım, yurt dışına kaçtığı belirtilen Prof. Dr. Suat Yıldırım'ın "Fethullah Gülen veya Bir Fazilet Mücadelesi" başlıklı yazısını alıntılayan AKP'li vekil Ahmet Hamdi Çamlı'nın "Önemli bir değer olan Cemaat ve Hocaefendi'yi bu hale düşüren sebep ne olursa hiçbir şekilde mazur görülemez!" cümleleriydi.
Çamlı'nın alıntı yaptığı yazının tarihi 11 Aralık 2013. O yazıda Suat Yıldırım, Gülen'i överek o dönem dershanelerin kapatılmasına karşı çıkmıştı.
Yıldırım'ın paylaşımı şöyle;
"Ülkemizin doğu ve güneydoğusunda o yörelerin çocuklarını eğiten, ailelerine, millete faydalı nesil yetiştirmek için açılan okullar, yurtlar, dershaneler var. Her zaman hücum, yangın, molotof kokteyline hedef. Biz buradan “kapatılsın, ne çıkar,” derken oradaki öğretmenlerimiz canlarını siper ederek, uykusuz kalarak o çocuklara sahip çıkıyorlar. Her gün tehdit altında yaşıyorlar. Bir tek tehditten korkup sıvışanlar insaf edip, bari o fedakârları eleştirmesinler."
Nihal Olçok Twitter paylaşımında CUmhurbaşkanı Erdoğan'ı da etiketledi ve "Aaa bir de sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da göndereyim arşive koyarlar belki. Kimler kimlerle değim mi?" dedi.
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