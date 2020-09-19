AKP'li Çelik: Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri iade ediyoruz
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan alçak ifadeleri Türkiye düşmanı Yunanlı politikacılara iade ediyoruz" açıklamasını yaptı.
AKP'li Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan’daki bir gazetenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin ve alçakça ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirtti. Çelik, "Bu alçakça yayınların arkasında bazı Yunanlı politikacıların Türkiye hakkındaki zehirli dili var. Bu alçak ifadeler o politikacıların alnına yapışır. Türkiye hakkında alçakça ifadeler kullananlar, Yunanistan’ı sadece silah satılacak bir sömürge pazarı gibi görenleri saygıyla karşılıyorlar. Türkiye’nin iyi komşuluk yaklaşımına düşmanlık ediyorlar. Yunanistan’a Afrika’daki eski sömürgeleri gibi davrananları dost zannediyorlar. Bazı Yunanlı politikacılar ve alçak ifadeleri kullanan basın organları kendi ülkelerini böyle zavallı duruma düşürüyorlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan alçak ifadeleri Türkiye düşmanı Yunanlı politikacılara iade ediyoruz" dedi.
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