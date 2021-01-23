AKP’li Çelik tepki göstermişti: İçişleri Bakanlığı, CHP’li Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu
İçişleri Bakanlığı, "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan. Alınan kararları görüyoruz" şeklinde eleştirilerde bulunan CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu.
Berhan Şimşek, katıldığı bir televizyon programında kurumlara ilişkin, "Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan. Alınan kararları görüyoruz" şeklinde eleştirilerde bulunmuştu.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu eleştirileri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla tepki gösterdi. Çelik, "Vali ve kaymakamlarımız, 'militanca bir siyaset' anlayışı tarafından hedef alınıyor. Buna müsaade etmeyiz. Vali ve Kaymakamlarımızın yanı sıra askerlerimiz, öğretmenlerimiz ve sanatçılarımız da bu militan siyaset tarafından saldırıya uğruyor" dedi.
Çelik'in açıklamalarından kısa bir süre sonra İçişleri Bakanlığı'nın CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.
Çelik'in açıklamaları şöyle:
"Vali ve kaymakamlarımız, 'militanca bir siyaset' anlayışı tarafından hedef alınıyor. Buna müsaade etmeyiz. Vali ve Kaymakamlarımızın yanı sıra askerlerimiz, öğretmenlerimiz ve sanatçılarımız da bu militan siyaset tarafından saldırıya uğruyor.
Vali ve kaymakamlarımız, salgınla mücadeleden terörle mücadeleye kadar çok zorlu bir mücadeleyi başarıyla yürütüyor. Aynı zamanda illerimizde kamu düzenini sağlayarak huzur ve refahın sürdürülmesine katkıda bulunuyorlar...
Farklı coğrafyalarda Türkiye Cumhuriyeti Bayrağını dalgalandıran, sınırlarımızı düşman saldırılarından koruyan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan açıklamalar ise tam bir şuursuzluk örneğidir.
CHP'li sıfatı taşıyan yöneticilerin, işçi, çiftçi, öğretmen, basın mensuplarına yönelik saldırı furyası 'uzman çavuşlarımız'ı da hedef almıştı. CHP idarecileri terörle mücadele eden askerlerimize 'militan' diyerek hakaret ediyor. Tüm bu saldırganlıkları kınıyoruz.
"Militan siyaset" yıllarca "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ama millet bu egemenliği Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanır" anlayışı ile demokrasiyi baskı altına aldı. Bu gerici anlayış artık sona ermiştir..."
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