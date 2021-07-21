AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AKP teşkilatlarına 'seçim' hatırlatması

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 14:31

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin teşkilatlarıyla video konferansla gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuştu. Teşkilatlarına sandık hatırlatmasında bulunan Erdoğan, "Sizlerin planlı, bilinçli çalışmalarınızla 24 saatin üzerine 24 saat daha ekleyerek bu ağır sorumluluğun üstesinden geleceğinize inanıyorum. diye konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“TÜRKİYE SALGININ PENÇESİNE DÜŞMÜŞ DEĞİL”

Salgın çeşitli ülkelerde yeni varyantlarla yükselişe geçse de Türkiye henüz bu tehdidin pençesine düşmüş değildir.

Bazı alanlarda yetişmiş iş gücü adeta karaborsaya düşmüş durumda.

Türkiye'nin potansiyelinden, büyüklüğünden habersiz tellalla sürekli tersini söylüyor. 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla yürüyoruz.

Ülkemizde artık vesayeti diriltme hayalleri de ekonomi ve demokraside elde ettiğimiz kazanımları geriye götürme çabaları beyhudedir.

“ARTIK BİZİM İÇİN KUZEY-GÜNEY KIBRIS YOKTUR”

Kıbrıs'ta icra ettiğimiz program pek çok bakımdan önemliydi. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir.

1963'ten itibaren Kıbrıs Türklerine katliam dahil her türlü haksızlığı yapan bunlardı. Türkiye'nin gösterdiği iyi niyete rağmen aleyhimize çalışan Rumlardı. Masadan kaçan Rumlardı.

Artık bizim için kuzey-güney Kıbrıs yoktur. Kıbrıs Türk Devleti'nin kısa zamanda geniş bir tanınırlığa kavuşması için her türlü gayreti göstereceğiz.

SEÇİM HATIRLATMASI

Türkiye'yi demokrasi ve kalkınma hakkından çıkarmak için uğraşanlar son viraja girdiklerinin farkındadır. Caddede, sokakta, evde her yerde biz olacağız. Vatandaşlarımızın sevinçli günlerinde de acılı günlerinde de yanlarında yer alacağız.

Yarın vatandaşlarımız sandıkta AK Partili olarak sizlerin yaptıklarını ya da yapmadıklarını sandığa yansıtacak. Sizlerin planlı, bilinçli çalışmalarınızla 24 saatin üzerine 24 saat daha ekleyerek bu ağır sorumluluğun üstesinden geleceğinize inanıyorum.