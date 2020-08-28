AKP'li Emrah Özdemir ve Mehmet Çınar koronavirüse yakalandı

28 Ağustos 2020 Cuma, 20:25

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Özdemir, ''Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı'' dedi. Çınar, ''Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. 14 günlük karantina süreci ile tedavime evimde başladım'' ifadelerini kullandı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

''"Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan COVID-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Tedbiri ihmal,duanızı eksik etmeyin. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla.."

'TEDAVİME EVİMDE BAŞLADIM'



Merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, rahatsızlanınca hastaneye başvurdu. Çınar'a koronavirüs şüphesi üzerine başvurduğu hastanede Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Çınar'ın tedavisine evinde başlandı.

Çınar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşehrilerim Yapılan tetkiklerin ardından Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. 14 günlük karantina süreci ile tedavime evimde başladım. Allah'a şükür sağlık durumum iyi. Rabbim bütün hastalara Şafi ismiyle şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum" dedi.