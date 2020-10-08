AKP'li Eroğlu, Hareket Ordusu'na 'çapulcu ordusu' dedi

08 Ekim 2020 Perşembe, 15:13

AKP Afyonkarahisar Milletvekili ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bazı temaslarda bulunmak için geldiği Edirne'de Vali Ekrem Canalp’i makamında ziyaret etti. Eroğlu, daha sonra geçtiği AKP İl Başkanlığı’nda partililere yönelik konuşma yaptı.

"Edirne’ye 8 Ekim Balkan Harbi başlangıcı ve burada şehit düşen dedesinin Asker Hastanesi Şehitliği’ndeki mezarını ziyaret etmek için geldiğini" aktaran Eroğlu, konuşmasında Osmanlı'nın son döneminden söz edip konuyu Sultan Abdulhamid'e getirirken 1909 yılında çıkan 31 Mart ayaklanmasını bastıran Hareket Ordusu için "çapulcu ordusu" ifadesini kullandı.

Eroğlu'nun konuşmasındaki o bölüm şöyle:

"Edirne’miz acılarla dolu yıllar yaşadı. Burada Edirne’nin işgali çok büyük bir acıydı. Ancak bunda neler etkili oldu kısaca hatırlatmak istiyorum. O zaman hükümetler maalesef çok sık değişiyordu, istikrar yoktu. 1909 yılında Sultan Abdülhamid tahttan indirildi. Ondan önce 31 Mart Vakası ve Hareket Ordusu diye 'Çapulcu Ordusu' İstanbul’a yürüdü. Neticede Sultan Abdülhamid’i tahttan indirdiler. Neticede 8 Ekim 1912’de Birinci Balkan Harbi başlıyor. 1 yıl sonra da İkinci Balkan Harbi patlak verdi. Bu acıların benim için özel bir anlamı var. Dedem Topçu Er Hasanzade Mehmet, burada şehit düştü. Uzun yıllar bulamadık ama Osmanlı arşivlerinden Birinci Balkan Harbi'nde şehit düştüğünü tespit ettik. Buradaki şehitlerle alakalı dernekler dedemizin nerede yattığını buldular. Edirne Askeri Hastanesi Şehitliği’nde dedem yatıyor. Ben de Birinci Balkan Harbi'nin başlangıcının yıl dönümünde dedemi ziyaret etmek için geldim"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Hareket Ordusu'nda Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Kurmay Başkanı olarak görev yapmıştı.