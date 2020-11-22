AKP’li eski başkan evini icradan satın alanı vurdu

22 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Yeni büyükşehir yasasıyla birlikte, Balıkesir’in büyükşehir olmasının ardından belediye statüsünü kaybeden Kızıksa beldesinin son belediye başkanı olan AKP’li Yüsel Zeki iddialara göre icradan satışa çıkarılan evini satın alan Y. N.’yi av tüfeğiyle ayağından vurdu. Sağ bacağından vurulan Y. N.’nin Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken, Zeki’nin ise Jandarma tarafından gözaltına alındığı açıklandı.

