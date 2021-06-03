AKP'li eski vekilin hakaretlerle dolu konuşması tepki çekti

03 Haziran 2021 Perşembe, 13:13

Eski AKP'li vekil Ürün'ün konuşması tepki çekti.





Tekrarlanacak Güney Beldesi seçimleri için AKP'li adaya oy isteyen Halil Ürün hakaret içeren ifadeler kullanırken, " “Lütfen bizi ite köpeğe yem etmeyin. Bütün kırgınlıkları bırakacağız. Tek tek her seçmenle ilgileneceğiz. Nazlanacağız, yalvaracağız. İşi olanın işini göreceğiz. Paraya ihtiyacı olan varsa para da verin. Verin kardeşim borç verin, hibe verin bir şekilde insanların gönüllerini alın" diye seslendi.

AKP'li Ürün'ün tepki çeken konuşması şöyle:

"İTE KÖPEĞE BİZİ YEM ETMEYİN"

Lütfen bizi ite köpeğe yem etmeyin. Burada genç arkadaşlarımıza ve büyüklerimize görevler düşüyor. Ne yapacağız? Husumetlerimizi bir tarafa bırakacağız. Bir şekilde gideceksiniz nazlancaksınız, yalvaracaksınız. Benim de selamımı götürün. Veysel Bey’in selamını götürün. Gidin bu arkadaşlarımızı ikna edin. Şöyle pazar günü yüzde 90’la falan rekor kırıverelim. Çok mu istedim yüzde 90.

"PARA İSTEYENE PARA VERİN"

Burada ara seçim olduğu için bu seçimin Türkiye ve dünya bağlantısı var diyorum. Bütün kırgınlıkları bırakacağız. Tek tek her seçmenle ilgileneceğiz. Nazlanacağız, yalvaracağız. İşi varsa göreceğiz. Paraya ihtiyacı olan varsa parada verin. Verin kardeşim borç verin, hibe verin bir şekilde insanların gönüllerini alın.