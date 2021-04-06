AKP'li Fatih Belediyesi'nden etkinlik: "Astronot oluyoruz"

06 Nisan 2021 Salı, 13:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzay açıklamaları ardından Fatih Belediyesi’ne bağlı Bilim Fatih Projesi kapsamında “Astronomi, Uzay ve Havacılık Atölyesi” kurulduğu belirtildi. Fatih Belediyesi, söz konusu atölyede çocuklara “Astronot Oluyoruz” etkinliği düzenliyor.

AKP’li Meclis Üyesi Büşra Uncu Özten Mart ayı son meclis toplantısında Kütüphaneler ile ilgili sunum yaparken merkezi Silivrikapı Mahallesi’nde bulunan Bilim Fatih Projesi’ne de değindi.

İstanbul Manşet’ten Engin Belli’nin haberine göre, Özten konuşmasında şunları söyledi:

“Bilim Fatih Projemiz var. Teknolojiden ve kitaplardan yararlanılan bir merkezdir. İHA’larımız ve SİHA’larımızı yapan T3 Vakfı ile bu projemizi gerçekleştiriyoruz. Teknolojiyi kullanarak bunu gerçekleştiriyoruz. Çeşitli etkinliklerimiz var. Kriptoloji etkinliği, Kesir Bölüm etkinliği, Bilim Tasarım Atölyesi, Teknoloji Atölyesi ve Astronot Oluyoruz etkinliğimiz var. Pandemi de bile online olarak devam edecek çalışmamız.”

CHP GRUBU KAHKAHA ATTI

Sözlerini sürdüren Özten “Cumhurbaşkanımız boşuna biz uzaya çıkacağız demiyor. Sonucu şimdiden görüyoruz.” deyince CHP sıralarından gülüşmeler yükseldi. Bu gülüşmelere alınganlık gösteren Özten “Astronot olacak gençlerimizi buradan çıkartırsak güldüğümüzü hatırlarız” diye cevap verdi. Gülüşmeler bu sözlerle daha da arttı.