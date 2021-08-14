AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 120 milyon liraya park yapacak
AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Vadi Alleben Park Projesi için yaklaşık 120 milyon liralık ihale düzenledi. CHP’li Meclis Üyesi Yılmaz Kireç, “Bu parkın yapımı için bu kadar para harcamasını doğru bulmuyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.
Eski Bakan AKP'li Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin milyonlarca liraya park yapacağı açıklandı.
Kamu İhale Bülteni’ndeki bilgilere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 14 Temmuz tarihinde “Vadi Alleben Park ve Rekreasyon Projesi Yapım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Sadece iki şirketin katıldığı ihale, 119 milyon 875 bin TL teklif veren İçkale Şirketi’ne verildi. Şirket ile AKP’li belediye arasında da 6 Ağustos tarihinde sözleşme imzalandığı ve park inşaatının tam iki yıl süreceği bildirildi.
"ÇÜNKÜ MALİYETİ ÇOK FAZLA"
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin CHP’li Meclis Üyesi Yılmaz Kireç, şu açıklamayı yaptı:
Pandemi sürecinde 119 milyon TL’lik bir proje doğru değil. Çünkü maliyeti çok fazla. Biz park yapılmasına karşı değiliz ama ekonomik kriz varken, valiliklere, belediyelere tasarruf tedbirleri uygulayın denirken bu kadar büyük bir ihale düzenlemek doğru değil. Bu parkın yapımı için bu kadar para harcamasını doğru bulmuyoruz
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