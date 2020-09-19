AKP'li Hamza Dağ: 2023 seçimleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sert seçimi olacak
AKP Genel Başkan Yardımcısı Dağ, 2023'te gerçekleşmesi beklenen seçimlerin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sert seçimleri olacağını öne sürdü.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Balıkesir’de AKP Ayvalık 7’nci Olağan İlçe Kongresi’ne katıldı.
2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçime değinen Hamza Dağ," Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, öncülüğünde ve tırnak içinde söylüyorum sırtından güç alarak seçimlerde netice aldık" diyerek şu açıklamayı yaptı:
“2023 seçimleri Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en sert seçimi olacak. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan, 1989’dan bu yana kendi aday olarak girdiği hiçbir seçimi kaybetmedi. 2002’den beri girdiğimiz hiçbir seçimi kaybetmedik.
Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, öncülüğünde ve tırnak içinde söylüyorum sırtından güç alarak seçimlerde netice aldık.
Yine onun liderliği bizim için ışık tutucu olacak. 2023 seçimlerinde karşı tarafı sadece siyasi parti ve muhalefet olarak değil topyekun olarak yaptığı mücadelede bize düşen bugüne kadar yaptığımız çalışmaların bir, iki, üç tık üzerinde çalışma yapmaktır. 2023’te sert geçecek seçimde her birimize büyük bir görev ve yük düşüyor. Neticeyi bu şekilde alabiliriz.”
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